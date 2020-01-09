健身事業柏文（8462）公告2019年12月合併營收入3.06億元，創單月營收歷史次高、月增 0.52％，年增 8.47%。累計2019年1至12月合併營業收入 35.27億元，年增 17.09%，全年營收再創歷史新高。

展望2020年，柏文旗下「健身工廠」至少再拓展8處營運據點，且照預訂進度每個季度都有新廠館開幕，8處新廠館分佈在台北市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、中部地區、嘉義地區及台南市。由於柏文2020年年展店數較多，且多數廠館位於直轄市，法人預估柏文2020年新營業據點提供的營收及獲利成長動能將優於2019年。

每年12月因為耶誕節及跨年活動，加上進入冬季氣溫轉冷，通常對消費者來店體驗以及會員執行教練課程之意願會產生些許影響，惟2019年12月柏文「休閒運動及娛樂服務收入」及「運動保健服務收入」不受節日及氣候影響皆較上月及2018年同期成長，推升集團全年營收表現。

柏文旗下「健身工廠」於2019年增加 6 處新廠館，截至2019年12 月底，「健身工廠」計有 45 處營運據點。惟11月30日開幕的台北市健康廠及12月27日開幕的新北市永和廠，對於2019年營收貢獻極低，整體挹注將反應在2020年第一季。因此，柏文2020年第一季營收仍將呈現不錯的成長。

(工商 )