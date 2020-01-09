聖暉（5536）今（9日）公布2019年12月合併營收達10.96億元。受惠半導體客戶施作工程進度符合預期，不僅營收月增22.96％，2019年第四季合併營收達32.38億元，改寫歷史第四季單季新高、年增17.87％。

聖暉表示，2019年上半年雖然受到中美貿易戰影響，造成中國半導體客戶施作工程進度出現遞延，2019年合併營收為126.75億元，年減10.87％。

不過，聖暉同時也因受惠中國工廠在產能分散考量下、加速於東南亞國家擴產的市場商機；此外，由於中國半導體客戶的施作工程進度自2019年第三季起逐步恢復正常，並於第四季展現更為明顯的營收挹注效益，兩大效應可望成為聖暉2020年營運創造正面的激勵因素。

聖暉集團表示，在無塵室和機電工程施作方面，不但同時能夠滿足大型及小型工案客戶的客製化需求，聖暉高可靠度與高信賴度是順利取得客戶長期信任的關鍵，讓聖暉成為這波貿易戰下、中國工廠急於前往東南亞國家擴建產能的重要合作夥伴。

法人表示，由於新工廠產能擴建因產業類別不同，通常需要1至2年時間，有助於聖暉未來隨著案件陸續完工，推升2020年整體營運表現。

展望2020年，聖暉看好集團本身在接單彈性、以及過去在半導體產業累積的競爭優勢，今年大舉搶進各產業包括大型、中小型的新建廠訂單需求；尤其，今年不僅半導體、被動元件等電子業持續有調高資本支出的擴廠計畫，台商回流台灣、以及中國工廠持續往東南亞國家擴建布局，都是聖暉目前成功切入的重要市場商機，有機會隨著未來訂單需求的持續增加，帶領集團營運再創新猷。

(工商 )