近日國泰投信公告最新的台股ETF配息情形，國泰股利精選30 ETF在台股開紅盤日(1月30日)將配發1.66元，以2020年1月8日收盤價約23.5元計算，配息率約達7％，且過去平均填息天數僅10天就達陣，除了配息佳、填息速度快之外，成立兩年來總報酬近20％，走過台股波動屢屢呈現正報酬之績優表現，已引發民眾熱烈詢問。

根據投信投顧公會統計，截至2019年11月底，投資ETF的受益人逾80萬人，總投資人數及整體ETF規模雙雙締造歷年新高，配息型ETF尤為主要推升動力，其中訴求配息率4～6%的產品更受熱烈追捧。

展望後市，台股在2019年漲勢驚人，創十年來最大漲幅與漲幅，此時是否仍可進場？國泰投信指出，國泰股利精選30(00701)為國內第一檔訴求「優質股息、低度波動」的ETF，追蹤「台灣股利精選30指數」，主要持股包括國泰金、中信金、中華電、台化、南亞等等，一次將台股高人氣存股標的打包，為第一檔具有「存股懶人包」概念的ETF。近期台股在12,000點上下震盪，長期穩健的存股型ETF獲得投資人關注，00701近期量能增溫，9日早盤量能衝高逾11,000張，呈現明顯放量。

(工商 )