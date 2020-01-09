曾入圍金曲獎的電子樂團「女孩與機器人」推出第3張專輯《密室逃脫》，籌備將近7年時間，嘔心瀝血將近年來觀察到的社會現象寫入歌，用詞曲來和世界對話，主唱Riin形容過去7年「像是與世隔絕，如地鼠在地洞裡的感覺」，團長兼吉他手Jungle也說「做音樂的日子滿孤獨的，很規律」。新歌〈密室逃脫〉講述現代人被科技綁架，時時刻刻離不開手機，盼每個人能找到和科技間平衡，Jungle提到近一、兩年才辦IG，不過自爆「第一個追蹤的是美鳳姐」，大讚陳美鳳至今能維持完美外在「真的很正」，期許有一天能上美鳳姐節目親睹一面。

對於「戀熟女」Jungle認真地說「在男生中，（喜歡熟女）這個族群一定很多」，開始細數自己心目中夢幻熟女名單，像是戈韋如、丁國琳等，Riin也加碼爆料「很多歌都是他從熟女得到靈感的」，Jungle也提到新專輯另一首〈偷〉，是看了一部2004年的港片〈龍鳳鬥〉，當中男女主角是劉德華和鄭秀文，但他對於飾演母親的胡燕妮特別有fu，尤其是姣好曼妙的火辣身材，更讓他目不轉睛，還因此想出了一段旋律，成為〈偷〉曲的原始demo。

「女孩與機器人」主唱Riin（右）、團長兼吉他手Jungle（左）。（粘耿豪攝）

此外Jungle透露，自己從小第一個偶像，是近期重新回歸歌壇的蘇慧倫，透露國中時為了支持偶像，不惜翹課跑去電影院看由蘇慧倫主演的電影《只要為你活一天》，但因為藝術氣息太濃厚，Jungle直接「看到睡著」；此外Jungle人生第一張提款卡，也是用蘇慧倫生日當密碼。而私下也是錄音師的Jungle，前幾年剛好有機會為蘇慧倫錄製歌曲，順利和偶像加私人臉書更讓他樂翻天，但追星往事不敢蘇慧倫面前提「怕被當變態」。

女孩與機器人曲風融合電氣、搖滾精神與跳舞節拍，是台灣少數的電子流行樂團，自2008年出道以來也備受矚目，除了多次入圍及榮獲金音創作獎外，2012年也入圍第23屆金曲獎最佳新人獎，此次睽違7年推出新專輯，女孩與機器人希望有機會再入圍金曲最佳國語專輯，期望不同種類的電音專輯被大家聽見。3月也將會舉辦專場演出，詳情請洽官方臉書。

(中時 )