2020開始囉，緊接著就是農曆春節和寒假了，免不了和親朋好友相聚。位在板橋府中捷運站附近的景觀餐廳「ABV閣樓餐酒館」也在此時推出12道新菜與3道甜點。多數人印象中，義大利麵造型千變萬化，然在這季推出的羊酪脆培根薩丁尼亞、南洋風沙嗲薩丁尼亞軟殼蟹卻讓饕客們更大開眼界。僅3釐米直徑的小圓球可是美味的義大利麵。奧地利蘋果塔散發出焦糖香氣，品嚐歐陸料理搭配精釀啤酒，在高樓餐廳吹著微風、享受夜景，好不樂活。

新的年度出發！吃美味！賞美味！這次「ABV閣樓餐酒館」推出的新菜色也是讓人驚艷。新品種 薩丁尼亞珍珠麵 Fregola 小如一顆顆珍珠，這是薩丁尼亞島上的一種義大利麵，其作法也很不簡單，先使用杜蘭小麥麵粉，先手工揉成一個大麵糰，再搓揉成2-3釐米直徑的一個個小顆粒，經由烤箱烘烤才能完成。新菜色上加入羊酪脆培更顯濃郁、加上南洋風的軟殼蟹提升酸甜好滋味。

波赫肉派餡餅。（ABV閣樓餐酒館 提供）

在北非和整個巴爾幹半島地區盛行的「波赫肉派餡餅 」也加入新菜色。以烘烤的派皮搭配上各種內餡，馬鈴薯與絞肉的組合、或許是羊奶酪與菠菜的組合，這多變的食物型態正廣泛的流傳在義大利、南斯拉夫、巴爾幹半島地區。

在希臘、義大利常見的「莫斯塔爾洋蔥塔」有滿滿蔬菜，包括番茄，辣椒，洋蔥，茄子，捲心菜捲，和釀葡萄葉菜，包裹著各式各樣的食材組合；「火烤墨魚包佐檸檬奶油醬」將墨魚的體內，塞入內餡，將各式菇類、蔬菜塞入整支墨魚，再慢火燒烤整支墨魚至表皮脆韌。墨魚的Q嫩，與豐富蔬菜內餡，搭配檸檬奶油蛋黃醬，酸甜有嚼勁。

德式香腸黑啤炒淡菜。（ABV閣樓餐酒館 提供）

「德式香腸黑啤酒炒淡菜」運用德國黑啤酒特有的深烘焙麥香與西班牙紅椒粉為主軸的辛香料，再與嚴選辣味香腸、淡菜一起拌炒。讓淡菜、香腸的海陸風味與獨特的啤酒麥香繚繞在口中，滋味絕倫。

北歐海鮮總匯。（ABV閣樓餐酒館 提供）

「北歐海鮮總匯」用最簡單的橄欖油、檸檬、香草來將海鮮料理的本身甜味提升，佐以奶油、百里香、檸檬汁、檸檬角與鮮蝦、淡菜、蛤蠣、小章魚所組成的綜合海鮮拼盤，鮮味十足，百里香味四溢。

奧地利蘋果塔。（ABV閣樓餐酒館 提供）

吃完料理後，也別忘了嚐美味甜點！「奧地利蘋果塔」選用新鮮蘋果香煎出蘋果焦糖香氣，特調的內餡中和了蘋果塔的甜，再搭配上自製的奶酥與手作塔皮，每口都吃的到滿滿的蘋果香。

世間萬物，唯有美食與愛，不可辜負！巴爾幹半島料理靈感，義大利麵玩新味，中歐奧地利甜點賞味，北歐海鮮匯聚一堂。送豬迎鼠，不妨相揪好友來品嚐美味料理、暢飲精釀啤酒、飽覽夜空美景！敬人生，讓我們從舌尖暢遊歐洲，迎向嶄新的一年！

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(中時電子報)