國民黨四海同心團結造勢大會8日舉行，韓國瑜意外出現。（王英豪攝）

國民黨四海同心團結造勢大會8日舉行，來自海外的僑胞齊聚。（王英豪攝）

國民黨四海同心團結造勢大會8日舉行，來自海外的僑胞齊聚，總統候選人韓國瑜意外出現會場，感謝大家的支持，現場僑胞也熱情回應。（圖文／王英豪）

(中時 )