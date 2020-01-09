選前最後倒數計時！雲林縣長張麗善9日請假一天陪山線立委候選人謝淑亞、總統候選人韓國瑜小舅子李明哲車隊掃街斗六市。張麗善表示，自己的女婿自己疼惜、提拔，1月11日讓好的人選能夠進入總統府和國會，榮耀是屬於雲林人的。

謝淑亞說，縣長張麗善施政需要一個有力的支援，她願意再當一條線，整合過去的成功經驗穿針引線，過去十幾年來別的立委沒辦法做的事、不願意做的事就全部讓她一肩挑起，包括斗六市鐵路高架化、古坑交流道側車道改善、149甲縣道整修。

謝淑亞說，未來的雲林農特產，就讓農民負責顧好好植，行銷讓縣政府和她來做，擦亮雲林的品牌，她做過才敢大聲，記得11日「4」在必得。

張麗善表示，要讓優秀的人才出頭天，謝淑亞、張嘉郡都是，只剩下一天再拼一下，一定要讓國民黨重返執政，讓百姓感受到未來是康莊大道；韓國瑜是雲林女婿，自己的女婿自己疼惜、提拔，1月11日讓好的人選能夠進入總統府和國會，榮耀是屬於雲林人的。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，雲林要改變，需要中央大力支持，這次雲林女婿韓國瑜能參選總統，他若能夠當選，對雲林縣的各項建設都會挺，雲林鄉親這次一定要站出來投票，改變雲林靠自己。

(中時 )