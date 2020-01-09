2020庚子年白沙屯媽祖北港進香期程表。（白沙屯拱天宮提供／巫靜婷苗栗傳真）

白沙屯媽祖徒步進香期程由值年爐主擲筊請示，擲筊前眾人先上香祈福。（摘自白沙屯媽祖網路電視台）

白沙屯拱天宮媽祖2020年北港朝天宮徒步進香期程，9日依例由值年爐主擲筊決定，國曆3月24日凌晨1點出發，4月1日下午3點20分回宮，共9天8夜的宗教文化之旅較去年緊湊，拱天宮指出，進香活動2月19日起開放報名，為化解報名人潮，滿40人的遊覽車團客可提前1周辦理。

拱天宮每逢農曆12月15日，會由值年爐主負責擲筊，向白沙屯媽祖請示隔年徒步進香的時程，吸引大批信眾守候宮內外，等待結果出爐，庚子年北港進香活動共計9天8夜，較去年10天9夜，少了1天時間，行程較緊縮，不過比起最短6天、最長12天，今年的天數算是適當。

擲筊結果，國曆3月21日深夜11點20分放頭旗、3月24日凌晨1點登轎、2點15分出發，3月27日抵達北港、3月28日清晨5點15分進火，4月1日下午3點20分回宮、4月12日深夜11點20分開爐。

白沙屯媽祖徒步進香活動約有200年歷史，從苗栗通霄往返雲林北港約400公里，路線不一，全靠媽祖帶路，2008年登錄為苗栗縣無形文化資產，文化部於2011年指定為國家重要民俗無形文化資產，去年出發時，拱天宮同時湧入近5萬人，巷弄擠得水洩不通，信眾萬頭攢動，爭相目睹媽祖風采。

(中時 )