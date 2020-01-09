瑞基(4171)2019年12月、Q4、全年營收同創新高，去年12月合併營收4497萬元，年成長100.04%；去年第四季營收為1.23億元，年成長121.08%，去年全年營收3.66億元，較2018成長95.18%。

瑞基指出，2019年12月成長主力來自於大陸市場與全球畜禽市場。大陸因近期豬隻復育，高端豬瘟檢測需求強勁；亞洲豬瘟疫情擴散，強化亞洲各國對動物防疫的重視，去年12月緬甸增新客戶，訂購非洲豬瘟與禽流感試劑，泰國代理商與國際糧農組織(FAO)泰國分部皆續訂禽流感試劑。

瑞基近年轉型有成，由原水產疾病檢測市場出發，積極布局核酸現場檢測平台於畜產、伴侶動物以及人病市場之應用。2019年非洲豬瘟疫情擴大，瑞基最新現場檢測平台POCKIT Central儀器搭配試劑熱銷，有效協助豬瘟等畜禽防疫監控；2019年12月代理商大會，各國代理商對瑞基所建立的畜禽健康管理應用程序及解決方案反應熱烈，東南亞如越南及菲律賓等國代理商已規劃2020年1月及2月在當地舉辦產品示範或相關研討會；瑞基亦規劃1月底在美國參展ASM Biothreats，了解業界生物防禦最新訊息，推廣瑞基產品；2月初將參展杜拜MedLab Middle East，推廣POCKIT Central IVD產品並探索人病市場商機。

(時報資訊)