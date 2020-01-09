客製化製藥包裝設備廠皇將科技(4744)2019年第4季營收雖未如預期大幅成長，不過遞延訂單將在2020年首季開始發酵，加上既有訂單依計劃時程出貨，2020年上半年營運可望明顯拉升。皇將目前在手訂單的出貨時程已安排至今年中旬，預期全年營運將可逐步攀高。

皇將2019年12月合併營收1.65億元，全年營收11.22億元。皇將指出，去年11月雖因客戶修改產線設計以致出貨時程延後，而其他客戶仍依時程出貨，因此去年12月營收較11月成長117.7%。

據研調機構IMS統計，2020年全球藥品市場將突破1.4兆美元，此龐大商機亦將帶動相關製藥設備業的成長。目前美國與印度是全球主要的製藥市場，亦是皇將主力耕耘的兩大區域，尤其在美國的布局已從美西擴展至美東，2019年業務成長快速，營運占比已與印度並列前兩大，亦將是皇將未來主要的成長引擎。

皇將的競爭優勢來自於客製化整線設備的整合能力，自有品牌「CVC」產品提供客戶製藥包裝完整的解決方案。「CVC」膠囊/錠劑包裝線已居領導品牌，近年更積極投入全自動液充/粉充設備研發，持續有新產品問世，亦積極參加海外展會，以期擴大市占率。

(時報資訊)