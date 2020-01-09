中華民國鐵人三項協會理事長劉玉峯今天在受訪時表示，預計在3月8日以及4月11、12日分別於台南和花蓮鯉魚潭舉辦兩場東京奧運積分賽，希望能讓台灣選手在享有地主優勢的情況下爭取奧運積分。

根據東京奧運鐵人三項的參賽規定，男女組總共110人參賽，地主國日本可以保有各2席參賽資格，3月底先在世界混合接力賽前7名決定14張門票，接著是奧運混合接力賽前3名也搭上東京列車。

其餘的奧運門票將參考5月的世界排名積分，每一個參賽國家最多只能拿到男女各有3張門票，而台灣最強的男子好手張團畯目前世界排名146。

劉玉峯不諱言表示，如果依照世界排名來看的話，張團畯的確是不容易拿到東奧門票，但協會還是會全力幫助國內選手打造出絕佳機會，因此這兩場在國內舉辦的奧運積分賽就看張團畯能不能拿到好成績，進而提升世界排名了。

此外，4月11、12日在花蓮鯉魚潭舉辦亞洲盃，目前報名人數破千人非常踴躍，劉玉峯強調，國軍報名有7折優惠，將官參賽免費，因此國軍弟兄熱情參賽，甚至肩膀上有星星的將官超過20人，希望民眾到時候能夠來幫助選手和國軍們加油打氣。

(中時 )