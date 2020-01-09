烏克蘭國際航空公司的PS752航班，原預定從德黑蘭飛往基輔，客機上有176人，然而就從德黑蘭起飛後不久就墜毀，沒有倖存者。雖然伊朗認定這是機械故障事件，但是仍有有些疑點，飛機有可能遭飛彈擊落的。推特上有流傳可疑飛彈碎片的照片，很類似俄製Tor-M1「道爾」防空飛彈。

防衛部落格(defence-blog)報導，烏克蘭航空的波音737-800飛機在當地時間早上06:12從德黑蘭的何梅尼國際機場起飛後，幾分鐘便墜落，這架飛機上有168名乘客、9名機組人員。

情資專家對這架烏克蘭客機的碎片進行了分類，並繪製了地圖，從碎片的分布情況，他認為客機遭到擊落的可能性很大。

Tor M1道爾防空系統，北約稱為SA-15。(圖/俄羅斯國防部)

此外，伊朗社交媒體還發布了客機失事地點附近發現的可疑殘骸，看起來像是地對空飛彈的鼻錐部分，以及控制翼，粗略判斷，可能俄羅斯製造的Tor-M1道爾機動防空系統，這型飛彈具有半主動雷達導引，並且在墜機現場附近，有道爾的防空地。

این یک قطعه پیدا شده در محل سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی است که جلوی خونه یکی از ساکنان محل افتاده.



هواپیما چیزی شبیه این داره؟ سر موشک نیست؟ pic.twitter.com/4H0ZeUgMNl — Ashkan Monfared (@AshkanMonfared_) 2020年1月8日

此外，一些目擊者影片似乎捕捉到烏克蘭客機的最後一刻，包括伊朗新聞通訊社發布的影片，飛機在黑暗中出現很大的亮光，目擊者說「飛機著火了」，然後墜毀的那一瞬間發生爆炸。如果影片為真，那麼飛機可能是遭飛彈擊傷而機體著火。

أول مقطع فيديو من تحطم طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية من طراز بوينج 737 على متنها 180 راكباً في العاصمة الإيرانية طهران الان . pic.twitter.com/CSYjq6mfPO — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) 2020年1月8日

伊朗媒體引用了一名伊朗航空官員的話說，飛機在墜毀前，機長沒有說明任何緊急情況。

伊朗航空當局已表示，不會將這架飛機的「黑盒子」也就是飛行記錄器和座艙通話錄音，移交給飛機製造商或美國航空當局。

機上有63名加拿大乘客，因此加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）也很關心，他表示：「我們將繼續與其他國際夥伴密切合作，以確保（墜機事故）得到徹底調查。」

(中時電子報)