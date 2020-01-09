台南市交通局宣布11日投票當天，為了便利民眾投票，台南市路邊停車格皆不收費，不過委外民營停車場仍24小時收費，提醒民眾，投票日仍受理民眾檢舉違停，拖吊車也會配合警方執行拖吊，希望民眾別因違規停車被開罰。

台灣總統暨立委大選投開票11日展開，投票成了全民運動，為了便利民眾到投開票所，台南市交通局決定當日所有路邊公有停車格暫停收費，希望民眾踴躍利用，提升投票率。

台南市交通局提醒，投票當天若有人假借名義在非屬出入口管制的路外停車場向民眾收取停車費，將涉及竊占、詐欺等罪嫌，市府將請警察機關加強查緝。

雖然路邊停車格免費，但委外民營的南瀛綠都心公園地下停車場、東光路地下停車場、榮譽街停車場、大學路（社E2）、（社E1）停車場、海安路地下停車場等32處停車場仍24小時收費。台南市停車管理處（南門路繳費服務處、安平車輛保管場）暫停服務，民眾仍可透過「台南好停APP」線上支付，繳納停車費。

台南市交通局表示，投票日當天警方仍然受理民眾檢舉違停案件，拖吊車仍會配合警方執行拖吊移置作業，投票民眾切勿貪圖一時方便，卻因違停被開單，反而得不償失。

(中時 )