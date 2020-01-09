捷運是都市的交通命脈，是許多人通勤時仰賴運輸工具。在捷運上，形形色色的人都匯集於此，不時還會有人分享，在搭乘捷運時遇到絕美正妹。不過這次，一名女網友搭捷運通勤時驚見正對面坐著一位「超迷人小哥哥」，令她心癢癢，害羞地上網請鄉民神人，幫忙找尋這位擦身而過的白馬王子。

這位女網友在臉書《爆廢公社》表示，「聽說爆廢很強大，小女子想尋人。剛剛11點左右，在台北捷運藍線一位坐我對面的小哥哥實在太迷人了。不敢上前跟他說話，最後他在新埔站還是板橋站下車，希望爆廢能挽救我的俗辣！」

女網友在台北捷運藍線，發覺一位坐對面的小哥哥實在太迷人了而不敢上前跟他說話，回過頭希望臉書社團能挽救她的俗辣。（摘自爆廢公社）

原PO也偷偷拍下對面小哥哥的身影，只見他是位戴著眼鏡、看似斯文的男生，舒著油頭、一身俐落地看盯著手機。隱隱約約，散發出著帥哥的氣息。不少網友看到，也紛紛留言卡位，想一探有人能夠找到這位帥哥的真面目。

「卡等帥哥」、「真的有帥，期待本人出現」、「覺得可以，眼光不錯」、「這位小哥哥真不錯」。推文默默累積至1萬多人，終於有神人找出來這位帥哥是誰了！不過期待卻成為傷害，網友指出，這位小哥哥已經「死會了」。

終於有神人找出來這位帥哥是誰了！不過期待卻成為傷害，網友指出，這位小哥哥已經「死會了」。但本尊曝光後，網友更直呼「超帥」、「好像霍健華」。（摘自爆廢公社）

而本尊照片曝光後，網友直呼「超帥」、「好像霍健華」。不過，因為對方已有女友，雖然覺得可惜，但原PO選擇不打擾。而帥哥本人也很大方讓她將照片公布給網友，大家一致認同是位貨真價實的帥哥，有藝人風範。

儘管已經死會，帥哥本人也很大方讓她將照片公布給網友，大家一致認同是位貨真價實的帥哥，有藝人風範。（摘自爆廢公社）

(中時電子報)