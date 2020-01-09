在高中體育總會長期努力下，高中學生運動成為非常受歡迎的體育競賽，也越來越多過去以學業為主的學校，也開始發展學生運動，例如HBL高中籃球聯賽男子組成功高中籃球隊，在108學年聯賽隊史首度拚勁12強複賽，HVL高中排球聯賽除了成功，也有另一所升學名校建國中學，展現屬於高中生的熱情。

建中男排隊教練蔡家豪指出，球員在學校就是一般生，還是以課業為主，因此訓練量和一般排球重點發展學校相比是少了點，「以備戰複賽這段期間來看，我們周一到周五有兩天練球，這兩天要放學後才開始，大約下午4點半到5點半開始，練到晚上8點，有些學生家住的比較遠或是還要補習、唸書，練球時間無法拉太長，周末的話也會透過校友幫忙借場地練習，或是打一些友誼賽。」

建中隊長蔡定恩面對高中生涯最後一個賽季，坦言接下隊長任務「心很累」，「真的希望隊友知道我的辛苦，管理球隊的壓力很大，我們球隊三年級只有3個人，很需要高二的幫我們一起帶學弟，畢竟球隊接下來就要交給他們。」

蔡定恩原本住鶯歌，後來隨家人搬到林口，每天林口、台北通勤，他說：「國中畢業也曾考慮到排球名校之一華僑高中就讀，但和母親討論，覺得以我的身高(177公分)，未來想往更高層級比賽發展機會不大，不能一輩子只打排球，所以決定升學為主、來到建中，成績方面當然是不能跟其他同學比，但跟我自己比的話英文方面是進步最多的科目。」

建中在107學年HVL複賽最終無緣晉級6強決賽，蔡家豪認為，球員一開始較欠缺基礎觀念、從苦練基本功開始，到後來場上慢慢學習、進步，本季打出不少好球，複賽也拿到2勝，這個球季就剩明天最後一場對明德高中，「上季預賽及之前媽祖盃排球賽，我們對上明德都輸很慘，希望這次球員從心態上先武裝自己，不要未戰先怯，儘管勝負已經無關晉級，還是要努力為賽季畫下一個完美的句點。」

(中時 )