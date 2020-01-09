前總統馬英九第4次幫桃園市第四選區立委候選人萬美玲輔選，開心得抱起小女孩。（甘嘉雯攝）

前總統馬英九（左）對於台灣能源是否受影響，認為國安當局需審慎處理。（甘嘉雯攝）

前總統馬英九9日第4次幫桃園市第四選區立委候選人萬美玲輔選，萬替剛當阿公的馬英九準備了蛋糕，馬受寵若驚，笑說「這屬於國家機密，不能亂講」，接著又幽默得向支持者說，「謝謝大家的熱情、好意，在不違反國安的情況下，我會向我太太轉報。」，不過話鋒一轉，美國與伊朗問題，是否會影響台灣能源，他認為國安當局必須審慎處理。

馬英九表示，我們得到的資訊是來自於國際媒體，因為我們的能源98％都是來自於進口，中東地區也是其中的大宗，會不會影響能源的輸入確實是很大的問題不能輕忽，因為現在美國跟伊朗彼此間的報復都還在進下當中，所以希望國安當局能夠審慎處理，考慮到對油價的影響，以及我們採取什麼樣的應變措施。

對於國民黨桃園市是否能夠6席全壘打？馬英九認為，目前在桃園選情還是非常的緊繃，但他看萬美玲議員情況逐漸好轉當中，我們對她很有信心。

另外，選後的部分，前新北市長朱立倫提到，勢必國民黨中央，包括不分區提名，民眾有意見做改革，馬英九表示，這則要選後再討論，選前不宜討論這些問題，選前應該全力以赴爭取勝利，而不是討論選後要幹嘛。

(中時 )