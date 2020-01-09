老翁的兒子見狀衝了過去，示意砂石車停車但已經來不己。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

9日上午彰化溪湖員鹿路與忠工路口，一名91歲顏姓老翁，未依號誌穿越馬路，遭一輛綠燈前行的砂石曳引車當場輾斃，老翁大腿卡在砂石車輪胎下與身體分離，拖行約3公尺當場死亡，警方表示，33歲黃姓砂石車駕駛並未酒駕，當時行駛在員鹿路上由西向東停等紅燈，號誌由紅轉綠時，老翁突然穿越馬路，黃男供稱並未發現有人跑到車下，撞到時已經來不及，訊後將黃男依過失致死罪嫌移送偵辦。

91歲老翁穿越馬路遭輾斃行車紀錄器畫面曝光。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

從熱心民眾提供的行車紀錄器畫面顯示，當時顏姓老翁與兒子行走在員鹿路南側，當紅燈號誌轉綠燈時，顏姓老翁突然穿越馬路，往砂石車前方跑去，當場遭綠燈起步的砂石曳引車撞倒在地，顏姓老翁的兒子見狀跑了上去，但為時已晚，老翁已經被輾了過去，大腿與身體當場分離。

據了解，顏姓老翁與兒子準備從員鹿路南側，穿越馬路到北側的小吃攤用餐，但顏姓老翁沒有走到斑馬線上，而是直接穿越車陣，遭停等紅燈的砂石車直接撞倒，顏男的兒子見狀衝了過去，示意砂石車停車但已經來不己，顏翁兒子將父親拉出輪下時，整隻右腿與身體分離卡在輪下，失血過多當場死亡。

附近店家表示，顏男悲痛抱著父親坐在路旁，不斷呼叫父親，場面心酸，據了解顏男與兒子從台中到溪湖肉品市場賣羊，事發後顏男也打電話通知家屬，警方呼籲，民眾穿越馬路應行走斑馬先，且須遵守交通號誌，而大車視線死角多，建議民眾應遠離。

(中時 )