台中市第四選區國民黨立委候選人黃馨慧，投入選戰全家總動員，兒子廖偉翔每天陪同媽媽掃街拜票，人長的俊秀好幾次被選民誤以為是「蔣萬安」跑來西、南屯拜票；母子2人親和力強大堪稱最強吸票機！選前最後48小時，天剛露出魚肚白，母子二人就站路口揮手、全力衝刺！

廖偉翔表示，身為政治人物的家人更要懂得體諒與包容！每次看到媽媽早上5、6點出門，晚上接近12點回家，休息時間幾乎只剩下3、4個小時。更因為很多晚上行程都集中在吃飯時間，三餐也不正常。長久以來，媽媽的犧牲和奉獻，無法用隻字片語形容，但自己永遠會把媽媽當成永遠的偶像！

廖偉翔說，台灣一直是民主自由國家，最近卻常聽到有民眾轉傳不利執政者影片或文字而被警調約談，造成人心惶惶。蔡英文前競選發言人也說「主張統一就是叛國」，讓人納悶到底誰在封殺中華民國的民主？

黃馨慧表示，服務處每天都可以接到3、40通支持者加油、打氣電話，也有民眾經過總部門口比個三號「OK」手勢，讓人好感動！呼籲大家11日一定要出門投票，因為台灣需要乾淨的選舉，相信黃馨慧一次，用自己的選票守護家人免於「查水表」的擔心與恐懼、改變自己的未來！

(中時 )