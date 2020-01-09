中華電信今（9日）宣布，研究院測試中心於2019年第4季取得TAF（財團法人全國認證基金會）單模光纜檢測技術認證，成為台灣第一家具備單模光纜光損失（含損失均勻性、彎曲損失性等）檢測能量的合格測試實驗室。

為協助國內公共工程確保光纜品質，並帶動國內相關光通訊設備產業商機，中華電信研究院測試中心自民國84年成為TAF認證的合格檢測實驗室以來，持續投入各項新技術之建立，提供產業界「網路／終端設備檢測」及「軟體測試」服務，近年更投注相當的人力與物力建立光纜及光纖之光特性檢測技術能量。

此次優先選擇光纜光損失測試通過TAF光纜實驗室之認證。透過對光纜線路的損失測量，可以發現光纖連接部位是否可靠、光纖有無微裂、光纖損耗隨長度分布是否均勻等異常現象，協助客戶確保光纖或光纜的品質。

5G網路即將建設，需要高品質的光纜將基地台與後端服務網路連接，滿足超高速與低延遲的應用需求，因此光纜檢測也是未來5G產業鏈中不可或缺的角色。中華電信表示，今後更將配合產業趨勢，持續朝先進之光通訊領域發展，建立完整的測試技術，提供國內光通訊產業全方位之測試服務。

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