聚揚投顧分析師鐘崑禎表示，美國總統川普暗示不以武力回擊伊朗，選擇對伊朗實施新一輪經濟制裁，帶動國際股市全面反彈，台股今（9日）強彈153點，預期後續大立光及台積電法說會將釋出新一輪利多消息，帶動台股續攻向上，惟本次急殺造成12,100點附近存有大量套牢賣壓，預計行情至12,100點附近後將呈現高檔震盪整理。

個股方面，本周納入投資組合的昂寶-KY，8日宣布接受由東博資本主導的三個國際私募基金收購案，擬以每股230元收購全數股權，總金額約128.8億元，收購完成後將私有化下櫃，建議投資人可以在226元附近先行賣出。

台股本次重挫導致多檔績優股同步拉回，反倒出現新的買點，加上新台幣還未貶值前，外資都有望持續投入，因外資主要聚焦長線上業績穩定的大型權值股，建議投資人近日可以多加注意有機會受惠雙王法說利多的相關個股，包括台積電、聯發科、大立光、瑞昱、聯詠、矽創等。

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