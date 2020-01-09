倫元投顧分析師陳學進表示，台股今（9日）開高走高，終場上漲153.53點，漲幅1.3％，收在11,970.63點，櫃買指數同步收紅，終場走揚1.66點，漲幅1.15％，以146.57點作收。

三大法人方面，外資轉買53.59億元，投信續買14.79億元，自營商轉買0.42億元，外資於台指期貨市場上同步加碼買進1,865口多單，累計淨多單部位為37,426口，心態呈現中性謹慎偏多不變。

俗話說：「樹頭若站乎在，就不怕樹尾做風颱」，雖台股受美伊衝突擴大及被動元件龍頭國巨重挫等雙重利空影響，8日大盤再探11,777點低點，但從總經面的角度，繼主計處上修2019年第三季經濟成長率初步統計至2.99％，並預期第四季將繼續攀升至3.04％後，2019年12月國內進出口值也雙創歷年單月次高，其中12月單月出口值294.9億美元更創下連兩紅的佳績，整體景氣維持穩步成長將有利支撐股市表現。

財政部統計處長蔡美娜同樣表示，受惠人工智能（AI）、5G等產業發展迅速，半導體產業設備進口連二月倍增，電子零組件需求強勁及節前拉貨效應，預計首季整體經濟可望維持穩健成長趨勢。

個股方面，本周納入投資組合的威剛，獲利大躍進，加上產業多頭崛起，9日盤中再創74.5元波段新高後，尾盤卻未能力挺收紅，但法人及大戶偏多心態不變下，只要量價不失控且守穩月線，後續大漲再創新高的機會仍可期待。

就技術面的角度，目前月線、季線、半年線及年線等中長期均線維持多頭向上排列，大盤同樣力守11,668點頸線支撐，顯示多頭結構並未改變，短線的震盪拉回無須過度擔心。

(工商 )