運達投顧分析師洪任浚認為，台股今（9日）大漲固然可喜，但若從月線扣抵值來看，未來兩日將扣抵高的位置，而指數來到月線附近也出現壓力，加上13日又逢選後的第一個交易日，預期將是重要觀察時點，是否能突破月線反壓會是多空決戰的關鍵，操作上仍需維持好節奏，不追高才能控制風險。個股方面，本周納入投資組合的台化，油價大漲，塑化產品將有回補效應。

他指出，台股的資金面流向櫃買半導體與網通族群，隨著5G開通，相關電子零組件需求增溫，台積電（2330）產能滿載，亦是受到5G需求所帶動，包括車聯網及網通設備產業今年都會有爆發性的發展。

而印刷電路板（PCB）和被動元件等相關零組件廠，因為5G產品需求的關係，必須開發出耐高溫、高熱的新品，且體積不能過大，也相當考驗著研發能力。目前台灣與日本的技術能力較高，而陸廠雖然有產能，技術能力卻不夠因應。隨著今年5G的發展進入基礎建設時期，營收及獲利也將比去年更加增長。

(工商 )