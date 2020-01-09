華冠投顧分析師吳官隆表示，台股今（9日）受到國際利空消退而呈現大漲，矽晶圓族群轉強，被動元件廠亦見止跌。整體而言，電子股籌碼逐漸止穩，10日適逢選前之日，上櫃市場需由矽晶圓類股帶領上攻，後市將會更加樂觀。個股方面，本周納入投資組合的光頡，9日漲0.15元、收31.3元，10日線支撐位於29.8元，KD指標在74.5附近處高檔整理，10日需繼續做防守。

他指出，市場消息傳出，伊朗及美國的駐軍基地發射火箭的後續，看來雙方都無意再啟戰端，激勵8日美股收高，道瓊指數上漲161點、收在28,745點，而9日亞股當中，台股、日股、韓股、港股、陸股都全面大漲，其中，上證指數午後於3,068點附近漲0.6％，繼續向上守穩3,000點。

綜觀盤面，被動元件指標股國巨總算止跌收紅，加上光學鏡頭廠玉晶光、亞光及大立光也都彈升，帶動終場加權指數大漲153點、收在11,970點，成交量逾1,300億元，不僅收在當日相對高點，還拉出量縮中紅棒；上櫃指數繼回測季線後，也出現中長紅棒型態，且伴隨量能增加，選舉行情總算展現爆發力。

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