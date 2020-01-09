鄒承恩昨（7）日上《請問你是哪裡人》前表示感謝大家這段時間的關心，去年最後的兩個月他罹患疑似非典型帶狀皰疹，臉腫脹到他還自嘲是「鐘樓怪人」，「十一、十二月的工作邀約全部推掉，真的是見不得人，特寫都不能拍，這次能夠接通告是兩個月以來正式復出。」

他提及過去兩個月在醫師的指導下吃抗生素在控制，「醫生說看起來像帶狀皰疹，因為僅出現在右半邊臉，因此推斷我是非典型的帶狀皰疹，得先用藥，後來我還吃到二線抗生素。」他坦言局部搔癢又刺痛讓他很抓狂，滿臉紅疹確實嚇壞他，醫生也認為他的免疫系統下降，「說真的，日子都正常過，下戲後也是回家陪伴家人，也許是年紀到了，體力不如以往，精神也很難集中了。」

他欣慰地表示孩子並沒有因為父親臉腫大而害怕遠離，「小孩蠻能接受我的樣貌，還想要觸碰我，但我都說不能碰。」愛子心切的他則詢問醫師這怪病是否會傳染，好在醫生回覆現代小孩都有施打水痘疫苗，身體帶有抗體，讓他放下一顆沈重的心。

(中時 )