遊戲橘子(6180)公告2019年12月合併營收8.7億元，月增10.5％，年增10.3％，主要《天堂M》兩周年活動、新遊戲上市及其他多款遊戲改版帶動；累計2019年合併營收達96.9億元，年減31.4％。

由於2018年遊戲橘子代理的《天堂M》成為全台最火熱的遊戲，墊高了遊戲橘子營收基期，今年受到《天堂M》熱度逐步消退，營收難以重返高峰。不過，去年12月遊戲橘子旗下新遊戲及大型改版內容齊發，全力衝刺營運動能，手遊部分，《天堂M》迎接上市2周年，推出獨家超豪華大禮「NC COUPON」，回饋玩家支持；此外，也與「霹靂」跨刀合作，推出限時合作變身-「素還真」，1月更首度推出女角限定、新職業「神聖劍士」，並同步釋出全新地圖「古龍的聖地」，可望帶動一波玩家回流。《新龍之谷》台港澳地區正式上線，祭出三項大幅更新，優化遊戲體驗；《天堂REMASTERED》推出首次大改版，並自今年起同步韓國，正式轉為永久免費制，滿足玩家期待。《小森生活》則開放台港澳事前預約，預計上半年正式上線。

延續雙11佳績，子公司跨境電商樂利在雙12、聖誕促銷的加持下，業績持穩表現，加上農曆年節的長尾效應，將為營收注入正向成長。橘子支付12月開通彰化縣路邊停車繳費的服務，1月份陸續推出嘟嘟房、統一時代百貨等消費享回饋活動，提供beanfun!用戶更多元便利的使用體驗。

(時報資訊)