神達控(3706)去年12月份自結合併營收為新台幣32.96億元，年增42.3%，累計去年全年營收358.3億元，年增16.56%。去年12月營收年增成長，主要來自資料中心產品以及車用電子產品如行車記錄器出貨轉佳。展望2020年，法人估在資料中心的挹注以及車用產品持續往B2B拓展業務的方向下，營收仍能夠有兩位數的成長。

神達控去年前三季，每股稅後盈餘1.75元。神達控除了行車紀錄器等消費性電子產品之外，主要營收來源是神雲的伺服器業務，在美國一線資料中心新一波需求展開之下，神達營收去年呈倒吃甘蔗。去年第四季營收為全年高峰，累計達103億元，季增17.5%。

神達控的營收占比大致如下：伺服器約75%(神雲)，車用產品約10%(神達數位)，其他為新事業。神達在2017年刪選客戶，減少低毛率訂單，使營收出現大幅下滑，而經過2年的調整後，神達在增加新客戶和拓展舊客戶的滲透率，營收重回成長軌道。

神達數位自2018年切割後，調整產品結構使營益率持續走高。神達數位目前的車用產品持續往B2B和行車紀錄器拓展，而原先導航器則逐漸減少。

在生產基地方面，神達分別在廣東、蘇州及新竹有生產線，廣東產區以生產伺服器為主，占總產能的8成左右。公司也規畫，若中美貿易戰持續，將會在未來的2~3年將一部份的廣東產能移回台灣，初估台灣的伺服器產能會拉高到3成。

(時報資訊)