新春開年以來，即使發生美國與伊朗的衝突事件，仍無礙美股上漲趨勢，尤其是新創科技股指標的尖牙股買氣持續升溫，NY FANG+尖牙股指數再創歷史新高，繼去年上漲39.65%後，今年來至本月8日漲幅5.52%，相對於標普500指數漲0.69%、那斯達克100指數漲2.05%、道瓊工業指數漲0.72%、費城半導體指數漲0.97%，尖牙股指數自去年第四季重振雄風後，不只領跑且正拉開差距。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，類似美伊軍事衝突事件，歷來只要戰爭不是發生在美國本土，對美股的影響有限且短暫，需留意的是，由於美國人民多傾向反戰，觀察此事對川普的民調是否有影響，不過，基於川普為求勝選連任，會努力維持美股榮景的核心思維，預料美伊戰事擴大的機率小。

袁永騰指出，美股漲勢不會輕易改變，最大利多是目前仍處於資金極度寬鬆環境，投資股票的報酬率遠優於債券，儘管美國製造業指數還在低檔徘徊，但就業市場強勁，而國際油價中長期走勢主要看市場供需，受到地緣政治衝突而出現的漲勢皆屬短暫，不足以對通膨造成太大影響，也因此，股市投資人依然勇敢買進獲利前景佳的科技成長股，例如蘋果公司及特斯拉8日股價持續刷新歷史新高，其中，特斯拉今年來飆漲17.64%，是那斯達克100指數成份股漲幅第一名個股。

特斯拉狂飆的主因是近來業績利多不斷，該公司3日公布去年第四季全球交付11.2萬輛電動汽車，創單季新高，且優於華爾街預期，全年交車36.75萬輛符合設定目標；7日在上海首座海外超級工廠舉辦首批中國製Model 3交車儀式，執行長馬斯克宣布展開Model Y生產計畫、開放中國消費者預購，由於中國是全球最大電動車市場，且上海市長亦出席支持擴產計畫，使得特斯拉今年在中國的產銷表現備受期待。

蘋果同樣是受到亮麗業績推動，獲利成長動能從硬體轉向軟體服務，該公司8日公布App Store銷售成績，去年聖誕前夕到12月31日營收14.2億美元，較前年同期成長16%，今年元旦的單日銷售額3.86億美元，成長了20%，雙雙創下歷史銷售紀錄。

袁永騰表示，美國新創科技產業龍頭股的地位很難被超越，儘管短暫遭遇逆風，巨人在調整步伐後重新邁出的跨度，可以更快速的追趕超越，以2019年為例，FAANG五大尖牙股巨頭一度因美中緊張導致市場氣氛保守，股價表現不如預期，但在去年第四季追趕後，統計其在美股主要指數的年度漲幅貢獻度巨大，那斯達克100指數（那斯達克上市前百大市值非金融股）37.96%的年度漲幅，有44.56%來自五大尖牙股所貢獻。

(時報資訊)