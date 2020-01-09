烏克蘭航空一架波音737客機8日在伊朗首都德黑蘭墜毀，烏克蘭國際航空公司表示，基本排除操作失誤導致客機墜毀的可能。

烏克蘭國際航空公司8日就該公司一架客機在伊朗墜機舉行新聞發布會表示，該航班機組人員富有經驗，基本排除操作失誤導致客機墜毀的可能。

該公司運營副總裁索斯諾夫斯基說，「我們得到的消息是飛機爬升到了2400公尺的高度。機組人員操作失誤的可能性很低，我們基本上不認為是操作失誤造成墜機，因為駕駛人員都很有經驗。」

公司總裁德赫涅在發布會上表示，該飛機飛行狀態一直良好，最近一次例行維護是今年1月6日。鑑於目前情況不明，烏克蘭國際航空公司將暫時停飛德黑蘭航線。

據國際文傳電訊社消息，烏克蘭總理貢恰魯克當日在基輔表示，在墜機事件原因查明之前，烏克蘭將自9日起暫停所有途經伊朗空域的航班。他希望盡快查明墜機事件的原因，並呼籲不要傳播未經核實的信息。

(中時 )