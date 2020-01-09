高市觀光局9日宣布推出3條無障礙遊程，副市長葉匡時（左2）、觀光局長邱俊龍（左）試乘提供輪椅族使用的手搖車。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局9日宣布推出3條無障礙遊程，副市長葉匡時（左）試乘提供輪椅族使用的手搖車。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

高市觀光局9日宣布推出蓮潭、北高及港區等3條無障礙旅遊路線，串連景點、餐飲店家、旅宿業者，並結合無障礙計程車，提供行動不便族群暢行旅遊。副市長葉匡時9日親自試乘供輪椅族使用的手搖車，力邀更多遊客來高觀光，盼打造友善美好城市。

高雄擁有山、海、河、港，旅遊資源豐富。觀光局長邱俊龍指出，為方便孕、老、幼及輪椅朋友觀光旅遊，結合各方資源，規畫「蓮潭一日遊」、「北高一日遊」及「港市二日遊」3條無障礙旅遊示範路線。

邱俊龍指出，「北高遊」有全台首座輪椅夢公園－橋頭竹林公園，輪椅族朋友可免費租借手搖車暢遊糖廠、老街，遊賞阿公店水庫、大崗山美景，非常值得一遊。

蓮潭路線除走訪蓮池潭、龍虎塔、孔廟等景點，又能享用高雄物產館、知名糕餅店伴手禮。港市遊主打舊打狗驛故事館、駁二藝術特區、西子灣、打狗英國領事館、旗津老街等。

葉匡時提到，過去1年高雄觀光人口成長1成，但身障者旅遊方面仍有不足，打造友善環境是市府責無旁貸工作，市府率先選定3條路線，歡迎民眾試遊後提出反映，盼讓高雄處處無障礙，鼓勵更多人走出來、享受陽光及美好風景。

觀光局提醒，1月底前到高雄住宿並成功申請「擴大秋冬國民旅遊」自由行旅遊補助者，即可參加「2019秋冬遊高雄．歡樂來就補．汽車哈雷瘋狂送」活動，歡迎到高雄留下美好回憶，相關旅遊資訊可上高雄旅遊網（https://khh.travel/） 查詢；另外，無障礙通用計程車預約資訊請上交通局（https://www.tbkc.gov.tw/） 查詢。

(中時 )