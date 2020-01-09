◎民進黨員剪黨證 呼籲年輕人挺韓

「看不下去了！」推拿師白志合加入民進黨15年，曾幫前高雄市長陳菊、綠委李昆澤助選，但因不滿民進黨近年倒行逆施，7日在臉書剪黨證，表態轉挺韓國瑜，好友提醒他小心被刁難，白志合氣憤說：「儘管來，就怕他們不查我水表！」

◎潤寅案前法官助滅證 祕書助破案

檢調偵辦潤寅詐貸案，一開始因負責人楊文虎、王音之夫婦逃亡，案情陷入瓶頸，後來才發現是曾任法官的律師黃呈熹指揮員工滅證，幸好檢調靠著楊、王的貼身祕書林奕如轉為汙點證人，全盤托出內情，案情急轉直下，林女還將楊男夫婦藏匿她帳戶的149萬多元現金及和平東路不動產，交給檢方依法查扣，檢方請求減輕其刑。

◎打卡新熱點 一軸四橋點亮台灣大道

2020台灣燈會在台中。台中市都發局與大台中建築師公會合作「一軸四橋」點燈計畫，透過光環境營造點亮整條台灣大道，並分別針對河南陸橋、惠中陸橋、大墩陸橋及忠明陸橋等，4座天橋設計不同燈光主題，上週已陸續點燈；吸引民眾攜家帶眷前往體驗成為台中嶄新打卡熱點。

◎沈玉琳無酬主持 為韓造勢拚了

總統大選進入最後倒數，國民黨總統候選人韓國瑜將於今(9日)傍晚5時於凱道舉行造勢大會，先前多次訪問韓國瑜的主持人沈玉琳，今將擔任晚會主持人，稍早他透露憑藉著和韓國瑜的好交情，他決定無酬幫忙接下這場長達5小時的活動，也透露事先為此調開工作，對今晚的活動相當盡心盡力。

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