投票倒數日逼近，2020蔡英文總統連任辦公室將在選前之夜10日高雄、台中、新北、台北舉辦四場大型造勢晚會，其中以在台北凱達格蘭大道「團結台灣，民主勝利」晚會場的規模最大。發言人廖泰翔今公布選前之夜凱道場十大亮點，包含首度挑戰在戶外政治造勢晚會「搖滾區」；蔡英文團隊也將在安排社群互動橋段，串連線上線下無距離。

選前之夜四場並進，蔡賴分進合擊，蔡跑高雄台北，賴台中新北，最後在凱道大合體；18時高雄場、台中場；19時30分新北場 、19時台北場則在凱達格蘭大道登場。

廖泰祥指出凱道選前之夜特點包括「高顏值立委主持」台北市立委候選人阮昭雄、吳思瑤、吳怡農；「20歲首投族讚聲」，晚會高潮蔡英文致詞時，將邀請多位滿20歲的首投族共同上台，在年輕朋友的陪同下，發表演說，再催青年投票，也象徵「2020年台灣要贏」的總統連任、國會過半勝選決心！

他說，第三是「海外青年呼籲投票」，安排來自世界五大洲，特地飛回台投票的返鄉青年們致詞，呼籲大家珍惜手中一票，踴躍去投票，讓世界看見台灣人民的選擇；「戶外政治場首設搖滾區」蔡英文競選團隊將挑戰在戶外政治造勢晚會首設「預約搖滾區」，優先開放給英眼部隊報名的六百個位置已秒殺額滿。這也是向來透過LIne傳遞訊息的英眼部隊成員們首度集結。

廖說，「英眼部隊限定小物」，搖滾區將有凱道限定的特製小物：螢光加油棒以及英眼部隊手搖旗，要透過直播提醒其他縣市的英眼部隊成員，1月11日投票完也要記得在開票時，在各投開票所進行報票計畫。「震撼大旗凱道登場」，首度設置的選前之夜搖滾區，也將安排特殊的互動橋段。競選團隊準備了15乘10公尺的特製大旗幟，會由英眼部隊負責展開，要在凱道上呈現最震撼的畫面。

廖說，「社群互動串連線上線下」向來重視社群經營的蔡英文團隊，也將在凱道邀請所有在現場與線上的支持者，透過小英官方[email protected]進行互動，讓所有線上與線下的辣台派們都能透過社群，團結串聯在一起；「直播跨平台合作」凱道選前之夜除了蔡英文總統、2020小英發言人臉書進行直播外，也將與LINE、YouTube、17直播等跨平台直播串連。不僅凱道場人數要爆滿，就連網路收看人數也要再創新高。

他說，「台灣囡仔照片大募集」，先前在蔡英文總統臉書發起「台灣囡仔照片大募集」，也將在台北選前之夜時，將大家投稿的兒時照片或是自己小孩的照片製成動畫，讓所有台灣囡仔都有機會出現在舞台上；「凱道場限定直播特效」，全台大車掃臉書直播鏡頭中，觀看人數創新高時釋出不同特效，像是雲林限定的滷肉飯特效，或香菜梗都非常受到網友歡迎。凱道選前之夜直播，也特別準備精彩特效畫面，等著網友來解鎖。

(中時 )