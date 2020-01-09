神腦國際9日宣布，與伊甸基金會攜手合作，發起「發現慢飛需要，助天使起飛」愛心捐贈活動，即日起至1月31日，只要捐出500元，神腦就會協助提供兒童早療服務以及成長補給品，希冀能幫助弱勢、清寒家庭的孩子補充營養，並提早發現遲緩兒，及早接受早療，讓他們有更多機會趕上成長的腳步。

神腦在地經營超過40年，秉持取之社會、用之社會，積極投入社會公益不遺餘力，在歲末年終之際，希望善盡企業社會責任、守護台灣，邀社會大眾一起盡心力，只要少買一件衣服、少看一場電影，將愛心轉為行動支持，與神腦共同幫助天使起飛。

家中的寶貝不論出門或在家，總是在一旁安安靜靜的嗎？或是常常會覺得孩子動作慢、常跌倒？根據聯合國統計數據指出，發展遲緩的發生率約為6~8%，亦即每15個孩子中，就有一人可能是慢飛天使，但因症狀不易辨識，等到孩子入學才被發現，早已錯失黃金早療期。

醫療報告指出，0~6歲被稱為黃金早療期，也是孩子成長的關鍵時期，3歲前尤以腦部發展最快速，因此在3歲前確診並開始接受早療，成效可達3歲後的10倍。衛生福利部也指出引起兒童發展遲緩的原因有很多，包含環境、社會文化、心理，或是腦神經、肌肉系統疾病等，可藉由各種醫療復健、特殊教育、社會服務等早療方式介入，使發展遲緩現象減輕。

有感於許多位於偏鄉、弱勢的家庭，生活資源匱乏，無法獲得即時幫助，因此神腦特別與伊甸基金會攜手合作，發起「發現慢飛需要，助天使起飛」愛心捐贈活動。

(工商 )