農曆年與尾牙季節商機熱烈展開，燦坤（2430）指出，各產業禮品採購需求相當熱絡，以傳產企業詢問度最高，燦坤3C並獨家提供尾牙熱門產品優惠買10送1，且隨除夕將至，氣炸鍋強勢登上熱銷排行榜冠軍，相當吸睛。

燦坤商品部協理李榮森表示，因今年農曆年時間較早，買氣自11月已開始醞釀，預計年前兩周買氣最旺，將帶動50～100％銷售成長。而在企業尾牙商機部分，燦坤3C接獲的尾牙百萬元訂單筆數已達雙位數，買氣旺盛。

觀察目前銷售趨勢，燦坤3C指出今年尾牙熱銷商品以高單價的話題新品最受歡迎，包含蘋果iPhone 11系列機種、飛利浦氣炸鍋，以及年末聚會不可少的任天堂Switch主機等，都是尾牙熱銷好禮。此外，搭配年終掃除需求，價格帶落在1.5～2萬元的吸塵器與掃地機器人等潔淨類家電，詢問度也很高。

隨農曆年節腳步愈來愈近，消費者圍爐用品的需求增溫，帶動相關廚電商品買氣。而且氣炸鍋話題性持續延燒，以含配件三件組的飛利浦健康氣炸鍋最受顧客青睞，居燦坤廚電銷售排行榜第一名，同樣上榜的還有圍爐必備飛利浦黑晶爐，消費者於農曆年前採購偏好相當明顯。

(工商 )