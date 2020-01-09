楊丞琳新歌〈煉愛〉由徐佳瑩（LaLa）填詞作曲，也是LaLa第一次擔任製作人，兩人距離上次合作已有5年時間，楊丞琳之前收錄LaLa的歌，雖也是量身訂作，但歌曲內容聊得比較簡單，沒有這次如此深入，場丞琳感謝地說：「據我所知，她（LaLa）自己專輯的歌一首都還沒完成，先寫好我的。」

〈煉愛〉曲風強烈，描述對於感情的勇往直前，自己所愛且堅持的就義無反顧；歌曲概念來自於內心害怕的情緒，會隨著年齡增長而增強，但其實應該把無懼的精神拿出來，不去嚐試怎會知道結果！楊丞琳表示：「像是青春的自己在提醒現在的自己，要把勇敢永遠帶在身上，去追求自己所愛。」

MV視覺呈現強烈，造型非常特別的楊丞琳，以一頭亂亂短髮、不規則煙燻妝，配上角膜變色片入鏡，她形容自己：「感覺像是提煉愛情的女巫，有點鬼魅般的在唱這首歌。」MV營造神祕氛圍， 她在裡頭身穿密不通風的塑料服裝即興舞蹈演出，不時有現代舞的肢體展現其中，拍完後全身爆汗，連假髮也濕透，楊丞琳不以為意，笑說：「今天消耗了很多卡路里！」有趣的是，MV中有幾幕鏡頭是用像偷窺的視角所拍攝，楊丞琳期待地說：「好想知道在那個小圈圈裡自己究竟做了什麼！」

楊丞琳在新歌MV裡的造型視覺感強烈。（EMI提供）

楊丞琳在新歌MV裡的造型視覺感強烈。（EMI提供）

(中時 )