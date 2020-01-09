資深媒體人許聖梅日前在臉書PO文表示偶然看電視轉到某綜藝節目，想不到竟是看到自己被認識30年的男名嘴爆料，還引發現場來賓一陣嘲笑，令她心痛淚崩，更想到過去被她傷害過的藝人與名人，自嘲是現世報。而那位爆料許聖梅的男名嘴身分也令人好奇。

還原男名嘴在節目中爆料內容，他首先形容許聖梅「她是每年都要進廠維修幾次的，再講下去大家就知道她是誰」，一句話引爆現場來賓大笑，同時也被吐槽「嘴巴真的很白目」。

接著男名嘴更稱許聖梅，差不多在半年前經常上的一個帶狀節目，突然有一天製作單位告知她節目型態改變了，妳是我們固定來賓，可是從明天開始可能妳不能每天都有通告，「但是我們不是封殺妳，我們還是會找妳來。」

男名嘴又表示許聖梅聽完做了一件傻事，「下午4點跟妳講，5點跑到超商去直播，直播給粉絲聽說為什麼要封殺我？淚眼婆娑。」這位男名嘴又爆料，後來他與許聖梅見面，有勸許聖梅真的不能這樣講，「我們都已經是幾歲的人了，我們在藝能界…。」更稱這件事可以當成自己借鏡，因為對方是非常有名的名嘴，現在情況也慢慢好了，「我就覺得也祝福她這樣子啦。」

(中時電子報)