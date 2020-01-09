毒品走私手法再翻新，一名華裔加拿大籍旅客將市價新台幣3千萬，共計20公斤大麻花偽裝普洱茶餅毫無遮掩裝在托運行李內企圖闖關，被關務署台北關及航空警察局安檢大隊、刑警大隊緝毒人員攔截查獲。（陳麒全攝）

毒品走私手法再翻新，一名華裔加拿大籍旅客將市價新台幣3千萬，共計20公斤大麻花偽裝普洱茶餅毫無遮掩裝在托運行李內企圖闖關，被關務署台北關及航空警察局安檢大隊、刑警大隊緝毒人員攔截查獲。（陳麒全攝）

毒品走私手法再翻新，一名華裔加拿大籍旅客將市價新台幣3千萬，共計20公斤大麻花偽裝普洱茶餅毫無遮掩裝在托運行李內企圖闖關，被關務署台北關及航空警察局安檢大隊、刑警大隊緝毒人員攔截查獲。（陳麒全攝）

毒品走私手法再翻新，一名華裔加拿大籍旅客將市價新台幣3千萬，共計20公斤大麻花偽裝普洱茶餅毫無遮掩裝在托運行李內企圖闖關，被關務署台北關及航空警察局安檢大隊、刑警大隊緝毒人員攔截查獲。航警局依違反毒品危害防制條例將危姓男子移送桃園地檢署偵辦，檢察官偵訊後向法院聲押獲准。

航警局表示，台北關關員會同航警局安檢大隊員警在去年12月28日使用X光機透視檢查旅客托運行李時，在清晨5時從加拿大溫哥華入境班機的托運行李中，發現1個行李箱內裝物品影像可疑，立即掛牌注檢，監控行李所有人危姓男子，在他提領行李通過海關檢查台時，海關關員將他攔下，隨即帶入房間開箱，一打開行李箱就傳出濃濃的大麻味道，清點後發現裡面裝著20包「圓形」有機物，每包裡面有2塊壓縮成類似普洱茶餅的物品，使用試劑檢測，呈現大麻反應，毛重20點077公斤。

危姓男子在偵訊時表示，這趟旅程是收取約新台幣4萬元的代價，由對方提供機票及食宿，攜帶這批大麻花到台灣。從這批大麻花的壓縮包裝不是以往的長條磚形而改成圓形狀態研判，運毒人員可能認為把大麻花壓縮成普洱茶餅的樣態，能夠躲過緝毒人員使用X光機透視檢查，所以放在行李箱內，毫無遮掩藏匿，只用衣物蓋住，沒想到還是躲不過緝毒人員的法眼。

航空警察局局長黃嘉祿已指示刑警大隊大隊長唐嘉仁組成專案小組，報請台灣桃園地方檢察署賴謝銓檢察官指揮偵辦，後續追查接運人員及幕後販毒集團成員。

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(中時 )