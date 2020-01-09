行政院宣布今年從農曆除夕前一日的小年夜調整放假，但事業單位若要比照政府機關放假，得要先經工會同意，沒有工會的話應經勞資會議同意後才能適用，若未與協商就逕自實施，依勞基法規定，最高可罰100萬元。

行政院去年核定修正「政府機關調整上班日期處理要點」及109年政府行政機關辦公日曆表，透過「補班挪移」的方式，希望讓未來春節連假至少有7天的假期，從今年開始，從除夕前一天（小年夜）開始放假。

但若事業單位要比照政府行政機關辦公日曆表出勤，則應依勞基法30條與工會協商，若無工會應經勞資會議同意，勞動部官員表示，勞動部曾經函釋指出「依政府行政機關辦公日曆表出勤行業」的行業，為勞動基準法第 30 條第3 項（八周彈性工時）規定行業，但僅限完全比照政府的休假日挪移日，否則依勞基法可罰2萬至100萬。

勞動部官員說，若事業單位要比照依政府行政機關辦公日曆表出勤行業挪移例假日，則彈性工時勞工也可以適用。至於如果事業單位適用行政機關辦公日曆表，再要求勞工於1月23日（小年夜）出勤加班費如何計算？勞動部官員說，則應比照對調的性質，如是休息日的話那就應比照休息日加班費計算，而除夕出勤則是依國定假日出勤，發給加倍工資。

(中時 )