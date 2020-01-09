「我是街頭藝人（見圖），今天不收錢，我挺韓國瑜」，在台大醫院舊館常德路上吹著薩克斯風為韓粉加油的街頭藝人，每吹完一首，就會向經過的國民黨總統候選人韓國瑜的支持者喊一聲「加油」！支持者有人駐足聆聽，更多人為他鼓掌也喊一聲加油！問他為何挺韓？他說：「我就是要挺韓國瑜！」

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