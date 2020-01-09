前樂陞科技負責人許金龍因案從2016年9月遭收押，去年2月高院裁定讓他以現金2億元交保並限制出境，但因保釋金遭要回2周前他又被羈押且從今年1月1日起延押2月，他不服提抗告，最高法院駁回確定，許無法參加投票及在家過年。

許金龍被控坑殺2萬名投資人，不法獲利40億7023萬多元，北院認為許男隻手遮天，犯後沒有悔改之意，態度不佳，將他判刑18年，前年11月29日，高院改判12年，當庭諭知2億元交保，但許都說沒錢，未辦妥交保。

去年2月15日，高院代最高法院進行羈押訊問後，仍裁定讓許金龍以現金2億元交保並限制出境、出海且按時至居所轄區派出所報到，許直到去年3月才由友人繳交現金2億元辦妥交保，從台北看守所離開。

不過，當初交保的2億元由許金龍哥哥許世龍向姐夫畢華民簽約借款，但許金龍兄弟未依約在6個月內還款，姐夫向法院聲請發還保證金後，去年12月24日高院法官裁定許金龍須繼續羈押，且從今年1月1日起延長2月，他不服提抗告，最高法院駁回確定。

(中時 )