看好台灣財富管理市場的潛力，滙豐(台灣)商業銀行宣佈以集團全新規格設計規劃的卓越理財服務中心於今日正式在台揭幕。繼去年推出三項全新財富管理升級服務後，滙豐台灣也持續提升卓越理財服務中心的硬體環境，並被集團挑選為首批導入全新規格卓越理財服務中心的重點市場。

滙豐(台灣)商業銀行總經理陳志堅表示：「滙豐秉持深耕台灣市場的承諾，持續透過投資全面推動銀行服務與軟、硬體升級，並積極改善作業流程為客戶創造價值。今日揭幕的全新卓越理財服務中心只是一個起點，我們將繼續以滿足客戶的需求為核心，不斷創新，來回報客戶對滙豐的信賴與託付。」

去年10月才推出將家庭成員納入的升級版卓越理財服務，滙豐台灣再以不到三個月的時間完成全新卓越理財服務中心的硬體升級，顯示十分看好財富管理業務在台灣市場的整體發展。

滙豐(台灣)商業銀行個人金融暨財富管理事業處負責人葉清玉表示：「此次位於信義區的滙豐台北分行與香港、雪梨同步採用集團全新標準規劃卓越理財服務中心，更特別為注重隱私的高階資產客戶量身打造專屬空間，搭配量身訂作的個人化專屬理財服務，軟、硬體一次到位滿足高階資產客戶的全方位需求。」

(中時 )