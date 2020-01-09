2020高雄車展由2位知名網紅寫真女星謝侑芯與黃語辰一起為車展雙代言。（柯宗緯攝）

台北車展結束後「2020高雄世界新車大展」10至13日在高雄展覽館登場，此次展會規模盛大，匯集國內外知名車商，共展出百餘輛高規格車款，不論是著重節能的家庭車款、注重功能性的休旅車系還是強調個性化的知名超跑都將傾巢而出，各家車商更是紛紛祭出限時優惠，主辦單位找來兩位辣模代言，令人眼睛大吃冰淇淋，預估可望吸引15萬人逛展。

2020高雄車展是由2位知名網紅寫真女星謝侑芯與黃語辰一起為車展雙代言，兩人今天亮相，一身性感打扮，露出傲人雙峰，吸引媒體鎂光燈捕捉。

其中，「表特女神」黃語辰大秀繪畫才藝一筆畫出2020車市長紅。「性感天使」謝侑芯也即興演出超可愛五連拍，呼籲喜歡她的粉絲朋友們趕緊來賞車，呼籲民眾投完票就來賞車。

高雄車展一向是汽車業者再次炒熱農曆年前換車潮的大好機會，紛紛推出最新車款、限量車種、暢銷車等，預料在開幕之後將嘉惠南部的消費者在車展搶到高額優惠，還有豐富的假日活動更是精彩絕倫，更提供早鳥禮、打卡禮。

(中時 )