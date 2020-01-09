王心凌睽違多年再度演出跨年場，但當時透露跨年夜心情複雜，工作中仍心繫13歲的愛犬布魯托身體狀況不佳，而王心凌今日在臉書po文寫到布魯托已逝世7天，更寫道「19年的12月，是我身心俱疲的月份，這幾天的自己很壓抑，過的很分裂，ㄧ邊很心碎，一邊必須把既定工作完成」，痛心送別愛犬離世。

文內王心凌充滿不捨語氣，寫下「我全宇宙最帥、最可愛、最勇敢的狗兒子布魯托，12/2發病到1/2，這ㄧ個月的過程真的辛苦你了」，更說「謝謝你這麼貼心努力，讓我忙完跨年，在離開前給我時間好好陪了你一整天，謝謝你貼心的沒有選擇在我必須飛出門工作的時候，讓我陪伴你在溫暖熟悉的家中離去，謝謝你總是乖巧體諒不讓我擔心」。

王心凌也吐露心碎內幕「其實一直都是你在陪伴我，是守護著我的小天使，謝謝你13年3個月又17天的陪伴，你黏著望著我的眼神，對我無保留的愛，我永遠都不會忘記，曾經擁有你是我最最最幸福的事」。日前她也為布魯托辦專屬IG，近日接連po出布魯托萌照，將可愛身影留存回憶。

王心凌臉書全文：

19年的12月，是我身心俱疲的月份。

這幾天的自己很壓抑，過的很分裂，

ㄧ邊很心碎，一邊必須把既定工作完成

努力的展現笑容給大家，

過的有點不真實，也努力試著接受面對，

一陣一陣的情緒，時不時紅了眼眶，

哭哭笑笑，百感交集的像個神經病...

有點害怕回家，因為這個熟悉的環境裡，

少了跟屁蟲的你...

今天是托托離開我的第7天

我全宇宙最帥、最可愛、

最勇敢的狗兒子 布魯托

12/2發病到1/2，這ㄧ個月的過程，

真的辛苦你了...

謝謝你這麼貼心努力，讓我忙完跨年，在離開前給我時間好好陪了你一整天，謝謝你貼心的沒有選擇在我必須飛出門工作的時候，讓我陪伴你在溫暖熟悉的家中離去，謝謝你總是乖巧體諒不讓我擔心，其實一直都是你在陪伴我，是守護著我的小天使，謝謝你13年3個月又17天的陪伴，你黏著望著我的眼神，對我無保留的愛，我永遠都不會忘記，曾經擁有你是我最最最幸福的事。

1/2是天氣晴朗的好天氣，愛曬太陽出門玩的你，選在這天離開，也是你想好的吧

我們每次出門玩的暗號：Go!!

總是乖乖的聽到Go才會拔腿狂奔的你

這次讓你自由自在用力奔跑

什麼都不要牽掛，也不要擔心我

媽媽一定會好好的，很愛很愛很愛你！

就放心的去吧！頭也不回的Go！

(中時 )