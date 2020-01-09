儘管開年以來美伊緊張局勢為市場增添波動，不過科技股在創新趨勢引領下，表現仍相對強勢，美國NASDAQ指數今年以來已二度寫下歷史新高。除此之外，年度科技盛事美國消費電子展(CES)於7日在美國拉斯維加斯開幕，CES展向來被視為引領科技趨勢的風向球，更是國際大廠爭相發表最新產品與技術的重要場合，今年CES展主題圍繞在AI、5G通訊、電動車、擴增實境和虛擬實境、機器人、智慧穿戴裝置、智慧製造等，台灣方面亦有多家知名科技廠商以及工研院參展。

投信法人表示，每年CES展的展覽亮點，都被市場視為產業趨勢的重要指標，相關類股可望受到市場關注，當然台科技廠亦在全球供應鏈中扮演重要角色，統計過去五屆CES展之展期後之加權指數和電子指數表現，後一月加權指數平均上漲1.09%、電子指數上漲2.01%，若時間拉長至後二月，加權指數平均上漲4.59%、電子指數上漲5.65%，其中後二月之勝率更達百分百，投資人不妨伺機留意台股科技基金。

群益投信表示，雖然國際政經雜音未歇，為市場增添干擾，不過在基本面並未轉差，國際貨幣市場寬鬆方向不變之下，風險性資產仍有表現契機，因此在面對機會與風險並存的環境，投資操作上仍建議以選股為主，而對一般投資人而言，建議不妨以台股基金來介入布局，一來透過專業經理人的篩選來降低選股的不確定性，二來也有助分散投資風險，掌握台股不同產業的投資契機。

群益創新科技基金經理人朱翡勵表示，在投資布局方面，科技股仍是接下來的投資主軸，2020年科技業從上游半導體新平台和新晶片至下游新手機、server換機需求、電競NB/PC等新品齊發，另一方面，5G基礎建設與5G終端應用可望帶動供應鏈中長期成長動能，2020年預計推出5G手機應用端產品，有助挹注資訊通信產品接單，在基期較低的效應下，2020年第一季接單有望轉為正成長，除此之外，記憶體、MLCC等類股亦可望受惠於供需結構轉佳，上述都是接下來台股布局上可多加留意的類股。

(時報資訊)