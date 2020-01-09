工業電腦大廠研華（2395）公布2019年12月自結合併營收44.47億元，月增0.31％、年增8.29％，改寫同期新高。去年第四季合併營收136.69億元，季減4.95％、仍年增10.11％，創同期新高、歷史第3高。累計去年全年合併營收543.28億元，年增11.39％，續創歷史新高。

研華表示，以各區域營收觀察，去年12月以北美及大中華市場成長最強勁。以事業群觀察，則以工業物聯網事業群（IIoT）與網路暨通訊事業群（NCG）表現較突出。

研華指出，以美元計價的2019年合併營收為17.56億美元，較前年16.18億美元增加8.5％。以各區域營收觀察，以北美及新興市場成長最突出，大中華地區受惠下半年基礎建設相關商機需求，帶動全年轉為正成長。

觀察全年事業群概況，研華指出，網路暨通訊事業群（NCG）與應用電腦事業群（ACG）分別受惠產業驅動需求及併購ATJ挹注，營收繳出雙位數成長。嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）維持穩定成長，工業物聯網事業群（IIoT）與智能服務事業群（SIoT）表現則持平。

研華總經理陳清熙先前表示，由於中國大陸市場需求轉佳、歐洲營運轉弱，預期去年營收成長可能低於年初預期。不過，受惠營運規模逐步擴增與適度的費用優化，加上原物料價格壓力下降，對費用及成本端有利，預期獲利率表現仍可符合過往表現水準。

(時報資訊)