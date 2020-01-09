台灣5G首波數量競價作業今(9)日進行第22天的競價，今日結束時暫時得標價合計1163.17億元，距離2013年的4G總競標1186.5億元僅差臨門一腳，預計明日由中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、亞太電(3682)以及台灣之星繼續競標。

目前五家電信業者在5G頻譜競標大戰中，眼看標金衝上千億元仍未有結標跡象，且不僅是標金的墊高，在結標時間點未定下，政府又訂出明年中開台的時程表，時間、建設和金錢的壓力持續考驗電信業者。

NCC持續呼籲電信業者理性、冷靜，NCC也表示，本次競價自108年12月10日開始，每日進行10回合，至今已累計220回合，各頻段暫時得標情形來看，3500MHz頻段27個單位頻寬中，暫時得標27個單位頻寬，暫時得標價1146.69億元，其中27個單位頻寬以當前回合價(第220回合)42.47億元暫時得標，該頻段暫時得標金較底價上升371.9%；28000MHz頻段25個單位頻寬中，暫時得標16個單位頻寬，暫時得標價16.48億元，其中16個單位頻寬以當前回合價1.03億元暫時得標；1800MHz頻段暫無得標頻寬。

(時報資訊)