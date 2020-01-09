精誠(6214)2019年12月合併營收28.05億元，年成長13.25％，此外，去年第4季合併營收亦突破60億元，達到60.22億元，年成長8.85％，單月及單季營收創下歷史新高。2019年合併營收一舉突破220億元，達到220.64億元，年成長13.06％，衝上2007年以來新高。

公司指出，去年主要動能來自金融業不斷成長的數位轉型需求，像是因應行動支付趨勢所帶動的消費金融末端設備(EDC／POS)等大型專案、行動開戶解決方案等：此外，政府數位轉型投資在機房共構、異地備援、光纖骨幹暨網路設備以及前瞻基礎建設計劃等大型專案陸續驗收認列，還有科技業、零售流通業客戶在數位轉型的投資成長，也為2019年營收帶來貢獻。

而去年12月與第4季營收創下歷史新高，主要成長包含有純網銀客戶的資金系統案與海外跨境行動銀行專案等，還有政府部門的雲端服務專案與IT設備汰換擴增案。

隨著世界快速變遷，精誠也從垂直整合、橫向整合到生態整合，經營跨界生態圈，從SI蛻變升級成Xi，並擅用5A(AP、APP、API、Appliance、Algorithm)跨界軟體能力與4C的上雲、用雲、管雲、護雲應用服務，提供各行各業落實數位轉型的行業應用情境。展望2020年，精誠持續善用軟體力與數據力，發揮Power of X善變力，協助企業建構可體驗、探索、應用與互動的平台服務，幫助企業整合數據與變現，創造第二條成長曲線。

(時報資訊)