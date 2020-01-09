刑事警察局電偵大隊第二隊查緝簽賭網站，破獲「老佛爺」、「168娛樂城」簽賭網站，查扣電腦、手機、監視器、帳冊等贓證物。（刑事警察局電偵大隊第二隊提供／黃國峰台中傳真）

刑事警察局電偵大隊第二隊查緝簽賭網站，破獲「老佛爺」、「168娛樂城」簽賭網站，查扣大批電腦等贓證物。（刑事警察局電偵大隊第二隊提供／黃國峰台中傳真）

刑事警察局電偵大隊第二隊查緝簽賭網站，破獲「老佛爺」、「168娛樂城」簽賭網站，警方指出簽賭網站經營者，透過設於境外的網站，提供賭客下注。（刑事警察局電偵大隊第二隊提供／黃國峰台中傳真）

大選前夕，刑事警察局電偵大隊第二隊，加強掃蕩地下簽賭站，日前偵查中的二簽賭站時機成熟，去年底出動130多名警力，在全台22處展開搜索，破獲「老佛爺」、「168娛樂城」二簽賭站，逮補總代理、組頭、賭客等身份的31名嫌犯，累計簽賭金額約41億元，有趣的是搜獲證物還有捐棺功德會收據！

警方接獲情資，發現「老佛爺」、「168娛樂城」以六合彩、精彩539、大樂透等開獎號碼為依據，並將主機設於境外，以規避查緝，管理者有大股東、總代理及代理權限，透過不同權限層層管理吸收賭客。

經過半年的蒐證，去年12月12日至30日，電偵大隊第二隊會同當地警方，在全省21處包含台北市、新北市、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣、屏東市，陸續帶回經營「老佛爺」簽賭站之洪姓、蕭姓男子等31名嫌犯；另於雲林北港一透天厝，攻堅破門，逮補經營「168娛樂城」之蕭姓嫌犯等5人，查扣電腦、手機、監視器、帳冊，現金88多萬元等贓證物。

警方清查，二簽賭網站一年進出賭金高達台幣41億元，而其中一位具「老佛爺」總代理權限的29歲洪男，光去年7月至12月其經營的簽賭站，進出金額竟就高達台幣32億，是「業績」最好的一位；另警方搜索北港「168娛樂城」簽賭站，意外在蕭男的抽屜內發現厚厚一疊捐棺、功德會的收據，當時蕭男回應「有賺錢，總要做點好事吧」，讓員警啞口無言。全案警詢後，依賭博罪移送雲林地檢署偵辦。

(中時 )