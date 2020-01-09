逾千位民眾加入車隊遊行，桃園路集結現場熱鬧滾滾。（李金生攝）

立委候選人洪志恒（左一）和陳福海（左二）也來到現場。（李金生攝）

支持者穿戴國旗裝、國旗帽，還有人戴上國旗耳環，一片紅看起來喜氣洋洋。（李金生攝）

金門當地未曾有過的「貪食蛇車隊」帶來選戰歡樂氣氛。（李金生攝）

民眾開心替韓國瑜加油，為選戰帶來歡樂氣氛。（李金生攝）

挺韓民眾吶喊：「升起光明國瑜、下架黑暗小英」。（李金生攝）

挺韓民眾集氣造勢，一起迎接勝利來到。（李金生攝）

國民黨今天在台北市凱道舉辦勝利晚會，外島金門挺韓民眾隔海聲援，近400輛遊行車隊浩浩蕩蕩穿越全島主要公路，千餘名參加民眾揮舞國旗沿途吶喊「韓國瑜凍蒜!」、「下架蔡英文」，當地未曾有過的「貪食蛇車隊」帶來選戰歡樂氣氛，讓看熱鬧的鄉親也跟著熱血沸騰。

下午3時不到，來自全島各地的車輛陸續湧進金寧鄉桃園路，支持者穿戴國旗裝、國旗帽，還有人戴上國旗耳環，一片紅看起來喜氣洋洋，不時有路過車輛駕駛伸手比讚。

3時30分，遊行車隊開啟大燈，象徵大家團結集氣「升起光明國瑜、下架黑暗小英」，從金酒公司前往東洲經林湖路轉進榜林，再由榜林圓環右轉進入伯玉路，各種款式、顏色的大、小車輛將這條昔日的中央公路渲染得熱鬧滾滾!

車隊至盤果路時即兵分2路，東線車隊繼續直行轉進瓊林聚落，至環島北路前進沙美，由環島東路轉往山外至護國寺解散。西線則自伯玉路轉入盤果路，繞行頂堡、湖南高地前進古寧頭，再由湖下直行至金門高中棒球場結束，全程各大約1個多小時。

前國民黨金門縣黨部主委林芳旋表示，因為台金線班機一位難求，挺韓熱情群眾向〈韓國瑜金門庶民辦公室〉提出車隊遊行建議，原預估號召百輛車子造勢，但沿途有車輛陸續加入，下午4時以後已近400輛，參加民眾超過1000人，大家與台灣支持者隔海「通氣」，一起為韓國瑜加油打氣。

遊行隊伍中有不少從台灣回來投票，甚至旅居新加坡、洛杉磯等地的鄉親，前金防部司令王世塗中將也帶著家人共襄盛舉。立委候選人洪志恒、陳福海和陳滄江也來到集結現場，爭取選民的認同和支持。

(中時 )