第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日投票，國、民兩黨10日的新北市選前之夜均選在板橋區，國民黨在漢生東路的第一運動場，民進黨則在第二運動場旁公館街封街，分別在交通樞紐板橋車站的東西兩側，相距約1.2公里，新北警方考量雙方支持者可能狹路相逢，車站周邊及各重要路口均已規畫布置警力，嚴防可能的衝突事件。

新北市警局表示，板橋第一運動場前廣場及第二運動場旁公館街各約可容納7000至8000人，就目前選舉熱度觀察，當晚參加人數可能溢出至周邊道路，對車站周邊交通流量造成負擔。

警方指出，板橋車站位處捷運、公車等交通樞紐，如果情緒激動的支持群眾散場相互接觸，可能引發鼓動叫囂或衝突事件，因此將會再與雙方陣營協調，在活動結束後採取分時、分批方式來疏散群眾，從不同出入口進入捷運車站，同時加派警力在周邊路口協助引導，務使選前之夜圓滿落幕。

警方表示，2個場館分屬海山、板橋警分局轄區，警察局已責成2分局加強場館事前安全檢查，保障民眾安全。

(中時 )