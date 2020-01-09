一樓挑高水池區，以《璀璨光影》為主題，運用了LED燈以及繁星牡丹、客家油桐花等夢幻時代感強的布匹製作成燈籠。（高雄翰品酒店提供／柯宗緯高雄傳真）

春節即將到來，高雄翰品酒店1樓舉行「映在時間裏的輝煌~燈藝風采」展覽，該展根據飯店內部空間的高低錯落、視覺藝術的效果量身打造；揉合傳統與創新，將古老工藝的燈籠透過時尚的表現形式，展現出一場獨具特色的燈光盛宴，民眾拍攝燈籠展美景參加活動，可免費入住或鍋物吃到飽。

每年農曆春節，高雄燈會於愛河兩側以光、動、聲的結合，構成燈山燈海的世界，吸引不少外地遊客觀賞。位於愛河畔的高雄翰品酒店搶在高雄燈會前，於飯店內展示大大小小、各式各樣的燈籠。點亮的燈籠與飯店挑高區的水池鏡面相映，將燈籠的美感展現的淋漓盡致。

「映在時間裏的輝煌~燈藝風采」即日起至6月30日於高雄翰品酒店一樓舉行，現場分有兩個展區。一樓客用電梯前採用燈籠傳統元素，主題為《幸福「籠」罩》，介紹燈籠的歷史與意義以及用法，包括廟宇主燈、女婿燈、爐主燈、字姓燈等傳統燈籠。業者表示，在傳統文化中，紅燈籠寓意著闔家團圓，象徵著幸福、光明、活力、圓滿與富貴。火紅的燈籠烘托著年節的熱鬧，彷彿在一片喜慶與祝福中，為新的一年拉開序幕。

另一展區在飯店的一樓挑高水池區，以《璀璨光影》為主題，運用了LED燈以及繁星牡丹、客家油桐花等夢幻時代感強的布匹製作成燈籠，另有渲染燈籠等，營造出浪漫的繁花似錦景象，吸引遊客眼球。

高雄翰品酒店表示，台灣有些老師傅用他們的手和心，讓傳統文化得以在時間長河裡延續下去。這次特別展出傳統的燈籠工藝，希望透過展覽讓遊客了解燈籠文化與歷史，更能讓各國的旅人看見台灣藝術之美。

除了靜態展示，飯店也舉辦三場應景免費活動，即日起拍攝燈籠展任一處美景，將照片上傳飯店粉絲團，簡單介紹拍攝概念與意境，就有機會獲得尊榮套房貴賓住宿券或品日料雙人握壽司鍋物吃到飽餐券。

2月1日有書畫燈籠創意寫詩，以燈籠為載體，邀請書法家帶領民眾提筆書寫創意詩句，提前度過有趣且充滿詩意元宵節。2月8日元宵節當天則有創意燈籠慶元宵活動，現場提供紙燈籠以及蝶古巴特材料，歡迎親子報名，發揮創意，彩繪元宵。報名請洽(07)5614688轉3600活動小組，或上飯店官網線上報名。

(中時 )